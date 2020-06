" Merci la vie… " , écrit Sandro, le candidat belge de Koh-Lanta Cambodge, sur son compte Instagram. Quelques mots accompagnés d’une photo prise à l’hôpital, montrant sa femme et son bébé. " La plus belle des aventures commence pour nous ! Après un long confinement, Baby Rafaella a décidé de pointer le bout de son nez et elle est en pleine forme. Merci à ma Julie, mon Kinder Surprise !" Le Belge devient ainsi papa pour la première fois. Il avait rencontré son épouse juste avant de participer à l’émission de TF1.