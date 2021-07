D’une Maria del Rio "sans voix" à la "triste journée d’anniversaire" d’Ophélie Fontana en passant par les messages de soutien et de "courage" adressés aux sinistrés de Pablo Andres, Roméo Elvis, Miss Belgique alias Kedist Deltour, Loïc Nottet, Livia Dushkoff en encore l’humoriste Sarah Grosjean qui essaye aussi d’en rire ("la bonne nouvelle c’est que je vais pouvoir aller chez ma mère en kayak"), quelques people français ont aussi envoyé leurs pensées vers les Belges.

Comme Flavie Flament ("De tout cœur avec vous") ou Enjoy Phoenix, petite amie du dj belge Henri PFR." C’est vraiment un drame, une catastrophe, explique l’influenceuse et ancienne candidate de DALS sur Instagram. Ce dérèglement climatique nous impacte de plus en plus et ça me désole. Courage à tous !"