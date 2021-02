Sur sa chaîne YouTube, où elle officie en tant que conteuse, l’ex-femme du prince Andrew n’avait pas caché sa joie d’être grand-mère pour la première fois. “Bonjour ! La poussière magique est dans les airs. C’est une période très excitante. Je suis grand-mère !”, avait-elle lancé.

Elle a remis ça, maintenant que l’on connaît la frimousse et le nom de son petit-fils. “En tant que grands-parents, le duc et moi sommes heureux et bénis par l’arrivée de notre petit-fils August Philip Hawke Brooksbank. Il est une belle bénédiction et un porteur de tant d’amour et de joie pour toute notre famille. Je suis si fière de Jack et Eugenie, ils sont et seront de merveilleux parents”.