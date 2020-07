Après la mort tragique de son fils, Lisa Marie Presley peut compter sur le soutien inconditionnel de sa", Sarah Ferguson. En apprenant que Benjamin Keough, 27 ans, s'était suicidé, la duchesse d'York s'est empressée de lui adresser toutes ses condoléances sur Instagram.

"Tu es restée à mes côtés durant mes périodes les plus sombres et je suis ici durant les tiennes… Je t’aime ma sœur... Où que ce soit, pour quoi que ce soit, je serai là pour toi, sans faillir", a écrit l'ancienne épouse du prince Andrew à la chanteuse américaine de 52 ans, photo complice à l'appui. Sarah Ferguson s'est ensuite adressée au reste de la famille du King, dont il était le seul garçon. "Lisa Marie, Finley, Harper and Riley. Vous avez une famille ici, et je t’aime petite sœur", a-t-elle ajouté, visiblement touchée par ce décès inexplicable.

Dans la nuit du 12 juillet, Benjamin, qui ressemblait énormément à Elvis Presley, se serait enfermé dans une salle de bain de la demeure familiale avant de retourner un fusil de chasse contre lui. Diana Pinto, sa petite copine depuis deux années, aurait été sur les lieux.