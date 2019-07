Sarah Jessica Parker a confié à la radio américaine Fresh Air qu’elle a un jour été confrontée au “comportement inapproprié” d’un acteur sur le tournage de l’un de ses films.

La star de Sex and the city aujourd’hui âgée de 54 ans n’a pas souhaité donner le nom de l’homme en question, précisant simplement qu’il s’agissait d’une “grande star du cinéma”, “un homme adulte et déjà très mûr” et que son agent avait réglé cette histoire. Depuis, plus aucun homme ne l’a approchée de manière déplacée.