Véritable fiasco, ce festival fait l'objet d'un excellent documentaire sur Netflix. Les mannequins qui en ont fait la promotion sont aujourd'hui citées à comparaître.





Les stars d'Instagram vont devoir rendre des comptes. Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, et les mannequins les plus en vue de la planète ont fait la promotion du Fyre Festival, en marge du printemps 2017. Mais deux ans après, leurs publications sponsorisées pourraient leur coûter cher.

Influenceuses de luxe

« Du rêve au cauchemar », « Hunger Games », « epic fail »… L'événement qui promettait luxe et dépaysement sur une île des Bahamas a été un échec cuisant. Fascinant même, à l'image de Billy McFarland, l'escroc qui en est à l'origine. L’itinéraire de ce scandale est parfaitement retracé dans un récent documentaire signé Netflix. Le problème, c'est que ces influenceuses 5 étoiles y ont (in)directement contribué à grands renforts de posts Instagram, facilitant la vente de nombreux tickets – ils coûtaient jusqu'à 12 000 dollars - auprès de leurs abonné.e.s. Kendall Jenner a notamment empoché 250 000 dollars pour une seule et unique publication.

Des agences dans le collimateur

Misant tout sur le buzz et l'image, l'organisation du Fyre Festival a grassement payé IMG Models et DNA Model Management, deux agences de mannequins. Entre novembre 2016 et le février 2017, la première aurait touché 1,2 million de dollars, la seconde près de 300 000 dollars. Comme l'explique LCI, un juge de New York leur a donc envoyé des citations à comparaître. Le but ? Comprendre comment McFarland, condamné à 6 ans de prison, a pu dépenser les 26 millions de dollars qu'il a reçus de la part d'investisseurs pour son délirant projet. Victimes collatérales ou complices, les tops risquent (aussi) de devoir s'expliquer…