"Scarlett accouche bientôt, je sais qu’elle et Colin sont ravis. Elle est enceinte, mais elle est restée très discrète à ce sujet. (…) Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir Black Widow ce qui est une étonnant quand on sait que c’est une grande sortie Marvel/Disney et qu’elle est à la fois la star du film et productrice exécutive", a glissé une source dans le média américain Page Six. Si Scarlett Johansson est déjà maman d'une fille, Rose, 6 ans, il s'agira du premier enfant de l'humoriste de 39 ans.





Veuve noire à l'écran, bientôt maman comblée dans la vraie vie. Scarlett Johansson et son époux Colin Jost vont accueillir leur premier enfant, rapporte la presse américaine ce 6 juillet. L'heureuse nouvelle est tombée alors que l'actrice de 36 ans se fait discrète et ne participe qu'à de rares événements pour la promotion du blockbuster. La grossesse serait déjà à un stade avancé et l'accouchement en bonne voie.