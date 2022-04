"Absurde"

"Il y a une rumeur qui a circulé durant un bon moment, selon laquelle j’avais eu une relation sexuelle dans un ascenseur", a-t-elle confié dans le podcast "9 to 5ish". "C’est une anecdote qui m’a suivi pendant longtemps. Mais j’ai toujours pensé qu’elle était scandaleuse", a-t-elle souligné. "Je me suis dit toujours que ce serait compliqué, c’est un moment si court, et la logistique me semble si peu attrayante, a-t-elle ajouté. "Je suis quelqu'un qui a une trouille bleue de me faire pincer à mon insu, ce qui rend cette histoire encore plus absurde", a-t-elle conclu. La presse à scandales sait désormais à quoi s'en tenir.