Le couple formé par Scarlett Johansson et Colin Jost attend un heureux événement. En effet, l'actrice de 36 ans est enceinte. Comme le relaient les médias "US Weekly" et "Page Six", c'est son mari lui-même qui en a fait l'annonce lors d’un spectacle stand-up au Ridgefield Playhouse dans le Connecticut., a ainsi déclaré le comédien devant son public.

Pour Colin Jost, il s'agira du premier enfant mais Scarlett Johansson a déjà elle une fille âgée de 6 ans, prénommée Rose et issue de son mariage avec le journaliste français Romain Dauriac.