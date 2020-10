Scarlett Johansson, l'une des actrices les mieux payées au monde l'année dernière, qu'on pourra voir dans le film de super-héros de Marvel "Black Widow", a annoncé ses noces via l'association caritative Meals on Wheels.

Le couple s'est uni en présence de sa "famille et de ses proches, en respectant les précautions sanitaires liées au Covid-19", a écrit sur Instagram l'association distribuant des repas.

"Leur voeu de mariage est d'aider à faire la différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile, en soutenant @mealsonwheelsamerica", explique l'association, en invitant à faire un don.

La star de 35 ans s'était fiancée avec l'auteur et acteur de l'émission "Saturday Night Live" Colin Jost, 38 ans, en mai 2019 après deux ans de vie commune.

La native de New York avait précédemment été mariée avec l'acteur canadien Ryan Reynolds et le journaliste français Romain Dauriac.

Après une série de rôles durant son enfance, Mme Johansson a crevé l'écran en 2003 dans la comédie romantique oscarisée de Sofia Coppola "Lost in Translation".

Scarlett Johansson a obtenu deux nominations aux Oscars l'an dernier pour "Jojo Rabbit" et "Marriage Story".

En plus de sa carrière d'actrice, Scarlett Johansson s'est souvent exprimée en faveur de causes féministes: elle a été une des premières à rejoindre et à participer au financement du mouvement "Time's Up" visant à défendre les victimes de harcèlement et d'abus sexuels.