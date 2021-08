L’actrice était surtout connue du grand public pour avoir joué dans des séries comme L’homme qui tombe à pic, Scrubs ou encore Chicago PD. Plus discrète au cinéma, elle avait notamment joué la mère de Mary dans Mary à tout prix, aux côtés de Ben Stiller et Cameron Diaz, en 1998. "Notre fierté réside en ce qu’elle était, en plus de la comédie : une personne qui faisait de superbes gâteaux pour ses amis, qui cousait des rideaux […] et qui nous montrait comment être gentils, aimants et indulgents dans un monde souvent dur", confient ses proches dans un communiqué.