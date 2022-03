La star américaine était arrivé à Kiev la semaine dernière pour tourner un documentaire sur l’invasion russe. L'acteur de 61 ans a été contraint de quitter le territoire en abandonnant son véhicule et témoigne de la catastrophe. "Si nous les laissons se battre seuls, l'âme de l'Amérique sera perdue"

"Moi-même et deux collègues avons marché sur plusieurs kilomètres jusqu’à la frontière polonaise après avoir abandonné notre voiture sur le bord de la route", a ainsi expliqué Sean Penn sur Twitter en légende d’une photo où on le voit traîner sa valise à roulettes alors que plusieurs voitures sont à l’arrêt. "Presque toutes les voitures sur cette photo transportent des femmes et des enfants uniquement, la plupart sans aucun bagage visible, leur véhicule étant leur seul bien de valeur."

"Une terrible erreur" de Poutine

Précédemment, la star américaine avait déclaré que Poutine faisait une grave erreur en choisissant de déclarer le guerre à l'Ukraine. "S’il ne cède pas, je pense que M. Poutine aura commis la plus terrible erreur de toute l’humanité", avait-il déclaré, samedi, à USA Today. Ajoutant aussi que "l'Ukraine se bat pour la démocratie et si nous les laissons se battre seuls, l'âme de l'Amérique sera perdue."

Juste avant l'intensifications des frappes russes sur plusieurs villes d’Ukraine, Sean Penn a donc quitté le pays lundi, à pied, via la frontière polonaise.