Sean Penn est arrivé ce jeudi à Kiev, la capitale de l'Ukraine, après l'invasion russe pour filmer un documentaire sur le conflit et l'invasion russe.



Le bureau du président ukrainien affirme que Sean Penn fait preuve de "courage et d'honnêteté", des caractéristiques qui, selon eux, font défaut à de nombreux politiciens occidentaux. Le cinéaste a participé à un point de presse aujourd'hui à Kiev, dans lequel il a entendu des représentants du gouvernement.

© REUTERS

Selon TMZ, Sean Penn a également parlé aux journalistes et aux militaires pour comprendre comment les ukrainiens montent une défense. Il s'est rendu une première fois dans le pays en novembre, selon le gouvernement, pour se préparer a réaliser son documentaire en visitant l'armée ukrainienne.

Le président Zelensky a déclaré: "Plus il y aura de telles personnes dans notre pays maintenant, de vrais amis de l'Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté, plus tôt il sera possible d'arrêter l'attaque perfide de la Russie."