Acteur, réalisateur, mais surtout activiste-humaniste, Sean Penn s’est fait discret ces dernières années sur les sets hollywoodiens.

Pourquoi ? Parce que notre tout frais sexagénaire - depuis le 17 août - a toujours su que son rôle le plus important, c’était de tendre la main à toutes celles et ceux que la fatalité a frappée. À la tête de la fondation CORE (Community Organized Relief Effort), fondée en 2010 pour aider Haïti à se relever du tremblement de terre, la star doublement oscarisée pour Mystic River en 2003 et Harvey Milk en 2008, s’attaque aujourd’hui à cet ennemi invisible qu’est le Covid-19. Comment ? En apportant une aide urgente et gratuite aux Américains qui n’ont pas les moyens où les accès pour se faire dépister. C’est par Zoom que cet acteur trop rare s’est confié à nous…