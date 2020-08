Selon une amie du couple, Leila George et Sean Penn se seraient mariés en secret, après quatre ans d'amour.



Irena Medavoy a en effet publié sur les réseaux sociaux (puis supprimé) un message de félicitations adressé aux deux tourtereaux. Pas de chance pour elle, son post a bien sûr été immédiatement sauvegardé par des internautes particulièrement observateurs.

Sur ce message, on pouvait notamment lire : "Nous sommes tellement heureux que vous vous soyez mariés. On vous aime, nous sommes contents que vous ayez trouvé votre âme soeur". Un post, écrit en son nom et en celui de son mari, le réalisateur Mike Medavoy, qui laisse peu de place aux doutes.



A-t-elle supprimé ses félicitations à la demande des deux acteurs? Impossible de le savoir. En tous les cas, ils semblent avoir voulu garder le secret étant donné qu'ils n'en ont eux-mêmes pas parlé sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Leila George, 28 ans, et Sean Penn, 56 ans, sont ensemble depuis 4 ans.



Il s'agit du troisième mariage de Sean Penn, qui avait épousé Madonna (1985-1989) et Robin Wright (1996-2010), avec qui il a eu deux enfants.