"Aujourd’hui est un grand jour, a expliqué l’actrice américaine de 47 ans (Hellboy, Sexe Intentions) sur Instagram.

J’ai été libérée des soins prodigués par une équipe incroyable d’infirmières, de techniciens et d’un médecin visionnaire qui croit autant que moi en ma guérison. Ce fut tout un processus. Et ça va le rester. Mon système immunitaire est affaibli pour les trois prochains mois au moins. Alors pas de bisous, s’il vous plaît." La sclérose en plaques, qui a plus ou moins long terme peut installer un handicap irréversible, touche plus de deux millions de personnes.