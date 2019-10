Comment a-t-il procédé pour son classement? Il s'est en fait appuyé sur le "Nombre d'Or", une équation mathématique utilisée dans la Grèce antique, et a analysé divers traits comme le front, les lèvres, la forme du visage, le nez, les sourcils, le menton...

A l'aide d'un logiciel qui a comparé les visages de plusieurs personnalités à la formule mathématique, le Docteur a pu déterminer que la plus belle femme du monde était... Bella Hadid. La mannequin obtient 94,35%. Suivent dans ce classement: Beyonce (92,44%), Amber Heard (91,85%), Ariana Grande (91,81%), Taylor Swift (91,64%).

Et le chirurgien de commenter les résultats auprès de nos confrères anglais: "Bella Hadid était clairement la première du classement, chacun de ses calculs étant très proches de la perfection. La forme de son menton est à 99,7% parfaite. Mais elle est seconde derrière Scarlett Johansson pour la position de ses yeux. Beyoncé était très proche de Bella Hadid, la forme de son visage étant à 99,6% parfaite et ayant de très bon scores pour ses yeux, sourcils et lèvres."

© Bella Hadid (Reporters)



Après, tout un chacun se fera sa propre opinion...