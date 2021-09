"Je vais coloniser Europe"

"Nous sommes à moitié séparés, mais nous nous aimons toujours, nous nous voyons souvent et sommes en bons termes", a assuré le cofondateur de PayPal. Sur tous les fronts en ce moment et des rêves de colonisation spatiale plein la tête, le serial entrepreneur a préféré mettre son couple sur pause. "C'est surtout que mon travail pour SpaceX et Tesla requiert ma présence dans le Texas ou à l'étranger, et son travail est essentiellement basé à Los Angeles", a-t-il ajouté.

De son côté, Grimes a laissé entendre que le fait de se rendre dans l'espace était toujours d'actualité. "Je vais coloniser Europe (l'une des lunes de Jupiter) en parallèle d'Elon pour lancer une communauté lesbienne spatiale", a-t-elle ironisé dans le média américain. Récemment, Grimes annonçait avec fierté que le rappeur Lil Uzi Vert était le premier homme à s'offrir sa propre planète. L'information n'est donc pas à prendre à la légère pour autant.