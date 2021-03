Haute comme trois pommes et déjà mannequin en herbe. Olympia, la fille de Serena Williams et de l'entrepreneur Alexis Ohanian, a pris la pose aux côtés de sa maman pour sa toute première campagne de mode. Le duo complice s'est affiché dans de tendances combinaisons "catsuits" noires issues de la collection printemps-été de Stuart Weitzman, marque qui mêle à merveille haute couture et fonctionnalité.

"Je pense vraiment qu'Olympia est mon mini moi. C'est mini Serena", entend-on la tenniswoman dire au sujet de la fillette de 3 ans, déjà très à l'aise devant les objectifs. "Être sur le plateau avec Olympia pour tourner cette campagne signifiait tellement pour moi, et c'est un moment ensemble que je n'oublierai jamais", a-t-elle ajouté dans un communiqué relayé par Madame Figaro. "Elle adore la mode, elle adore porter des robes, et c'est ce qu'elle veut faire", avait déjà confié Serena Williams au sujet de sa fille à l'occasion de la Fashion Week de New York. L'éclosion d'une vraie petite fashionista.