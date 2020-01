People Serge Lama au plus mal : "J’ai compris que c’était cuit" CVD.

Serge Lama ne va pas bien, il l’a confié dans ses vœux postés sur Facebook. À 76 ans, le chanteur, dont on sait la santé fragile depuis plusieurs années, fait preuve de transparence et évoque les raisons de sa tournée d’adieux. "Je vous avais dit que le baromètre serait mon corps et que je chanterais tant que mes jambes me porteraient (je devrais d’ailleurs écrire ‘ma’ jambe car depuis 55 ans, depuis ce fameux accident, c’est elle qui me porte, l’autre n’est qu’un appui instable), écrit-il. Mais maintenant, elle me dit basta ! C’est pendant la dernière tournée que j’ai compris que c’était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi." Bref, les tournées, c’est terminé. Et s’il affirme qu’il ne reviendra pas sur sa décision, le chanteur se laisse toutefois une petite marge de manœuvre : "Si par la suite, mon état physique me permet encore de faire de la scène, il faudra venir me voir à Paris."