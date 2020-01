L'auteur de "Je suis malade" a provoqué un sacré malaise sur le plateau de C à vous.

Présent sur le plateau de France 5 pour l'émission C a vous, il venait présenter sa tournée d'adieu qu'il effectuera dans toute la France. Lors de l'entretien, il est amené à discuter des scandales sexuels qui ont éclaté récemment avec notamment l'affaire Harvey Weinstein, et les mouvements #MeToo, #NousToutes ou encore #BalanceTonPorc. Et visiblement, le chanteur de 'D'aventures en aventures" n'est pas un grand fan... Il a commencé par dire: "Moi, je n'aimerais pas prendre l'ascenseur avec une femme aujourd'hui. C'est dangereux, on peut toujours tout..."

Cette phrase a provoqué un malaise palpable sur le plateau. Et le chanteur a ensuite embrayé. "Moi, j'ai connu des femmes à l'époque qui auraient, je pense aujourd'hui, dit que je les avais violées, alors que c'est moi qui ne voulais pas. Mais comme elles étaient très en colère que je ne veuille pas, j'en vois deux ou trois dans ma tête, elles m'auraient dit : 'Tu vas voir, toi !'"

Cette dernière phrase a semblé choquer les personnes autour de la table. Patrick Cohen a noyé le poisson et a réorienté l'interview sur un autre sujet.

Malgré un genou récalcitrant et de gros problèmes de santé, Serge Lama travaille actuellement sur un 24e album studio.