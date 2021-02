Grande révélation de Serge Lama, aujourd'hui, dans le magazine Paris Match. Le 11 février dernier -jour de son anniversaire et de sa première fois sur scène-, le célèbre chanteur de 78 ans a dit oui à la nouvelle femme de sa vie. Âgée de 44 ans, celle qui se prénomme Luana vit depuis près de 18 ans secrètement dans l'ombre de l'interprète de. Lequel a dû mettre un terme à sa tournée d'adieu récemment, suite à ses soucis de santé.

Une fan du chanteur

Luana avait rencontré Serge Lama pour la première fois lors d'un concert à Divonne-les-Bains, le 1er mars 2002. Lors d'un autre concert, il la reconnait dans le foule. "Avec tous les visages que j'ai croisés, comment je me suis arrêté sur celui d'une fille que j'avais rencontrée des mois plus tôt ?", s'étonne Serge Lama dans Paris Match, qui l'invite alors à dîner. Luana Santonino est en fait une ancienne professeure d'éducation physique, de 35 ans sa cadette. Inconnue du grand public, elle a pourtant vécu depuis lors avec la star de la chanson française. De vendeuse de programme lors de ses shows, Luana est ensuite devenue sa manageuse.

Une double vie ou un triangle amoureux?

Cette relation naissante, alors que Serge Lama était marié avec Michèle, a été approuvé par cette dernière. "Nous n'étions plus ensemble depuis des années. Notre 'histoire de corps' était terminée"", a ainsi confié l'interprète de "Femme, femme, femme" dans les colonnes de Paris Match. Par loyauté envers son épouse, Serge Lama a toutefois tenu à ce que Michèle -disparue en 2016- reste Madame Lama aux yeux du grand public. Ce que Luana a tout à fait compris et leur relation a ainsi pu avoir lieu avec l'accord de Michèle. Ils fêtaient même Noël en ensemble. "J'avais beaucoup de respect pour sa relation avec Michèle et j'ai toujours accepté de rester à ma place, révèle Luana à Paris Match, qui a quitté la Suisse pour venir s'installer avec eux à Paris. J'étais dans l'ombre d'un grand soleil. Et puis, le cercle d'amis au courant était de plus en plus large."

Bref, des révélations surprenantes mais une vie sentimentale dont le trio semblait parfaitement s'accommoder. Michèle aurait même glissé un jour à Luana qu'elle faisait "partie de la famille." Cinq ans après la mort de son ex-épouse, Serge Lama n'a donc pas hésité avant de marier la femme qu'il cache depuis bientôt 18 ans.