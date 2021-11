Les kilos post-partum, très peu pour elle. Huit mois après son accouchement, Emily Ratajkowski affiche toujours une taille de guêpe. Et, comme souvent avec le mannequin de 30 ans, les dernières photos qui en attestent ont divisé la Toile.

"Je savais la controverse qu’elles susciteraient"

Publiées sur Instagram, elles montrent l'auteure de My Body et ses abdominaux (extrêmement) ciselés lors de la cérémonie des CFDA Fashion Awards à New York. "Pourquoi est-elle si mince ?", "ses organes ont quitté son corps", ou encore "il fait peur le corps un peu là", ont réagi certains internautes. "J’ai failli ne pas poster ces photos parce que je savais la controverse qu’elles susciteraient, mais c’est mon corps et je ne vais pas me laisser guider par la honte", a fait savoir Emily Ratajkowski ce 25 novembre, anticipant la vague de "body shaming" à venir.