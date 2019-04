Il y a bientôt deux ans, Madonna déménageait au Portugal, à Lisbonne plus précisément. La cause de ce changement de vie ? La passion de l'un de ses fils, David, pour le football. Très doué pour son âge, Madonna a souhaité le meilleur pour son fils. Elle décide alors de l'inscrire au centre de formation du Benfica Lisbonne.

Madonna est enthousiaste, ce changement la ravit. Mais une fois au Portugal, sa nouvelle vie se révèle bien morose : "Je pensais que ce serait une nouvelle aventure, super amusante, mais j'allais chercher les enfants à l'école, j'assistais aux matchs, mais je n'avais pas d'amis. Je me suis dit qu'il fallait que je rencontre du monde et que je me fasse de nouveaux amis. J'ai commencé à déprimer".

Des rencontres déterminantes

Madonna prend alors sa vie en main et part à la rencontre de nouvelles personnes. Elle commence alors à côtoyer des artistes, des peintres, des musiciens portugais et venus d'autres pays. De là, va renaître son désir pour la musique : "j'ai reçu des invitations chez eux et ils ont cette tradition de sortir des instruments de musique et de jouer tous ensemble. Les gens viennent avec du vin et de la nourriture, s'installent autour de la table, puis ils jouent du fado, de la samba... Je me suis dit : 'Mon dieu, des artistes qui se produisent, comme ça gratuitement, juste pour le plaisir et par passion !'". Un mode de vie dans lequel l'artiste se reconnaît. Il va servir de point de départ de son nouvel opus, Madame X, dont la sortie est prévue le 14 juin prochain.

En attendant, la chanteuse a sorti son nouvel single, Medellin, en duo avec l'artiste colombien, Maluma. Elle sera également présente au prochain concours de l'Eurovision qui se tient le 18 mai prochain en Israël.