Sur les écrans hollywoodiens, les héros sont toujours parfaits, d’une empathie à toute épreuve. Mais dans la réalité, la donne est bien différente. Et cela se sent tout de suite lorsque Kim Catrall évoque ses "amis" de Sex and the City dans une interview à Variety. "Cela dépend de ce qu’on entend par amis, explique-t-elle. Je pense que nous étions collègues. Mes collègues ne sont pas mes amis. C’était professionnel."

D’évidence, Sarah Jessica Parker devait partager son point de vue, puisqu’elle a déclaré être opposée à son retour. "De toute façon, cela n’arrivera jamais, précise Kim Catrall. Donc, personne n’a à s’en inquiéter."

D’ailleurs, elle affirme n’avoir jamais été contactée pour la suite, And Just Like That… "On ne m’a jamais demandé de faire partie de ce reboot. Mon avis avait déjà été très clair à propos d’un possible troisième film. Donc, je l’ai appris comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux."

Si elle n’a jamais regardé cette nouvelle série, elle en a profité pour lancer une petite pique de plus : "J’en ai entendu parler. Et j’en suis arrivée à la conclusion que le plus beau compliment qu’on pouvait me faire en tant qu’actrice, c’est de manquer (au public)." On s’attend à une réaction de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ou Kristin Davis.