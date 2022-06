C'est un coup de tonnerre. Depuis douze ans, Shakira et Piqué forment l'un des couples les plus célèbres de la planète. Le footballeur espagnol et la chanteuse colombienne, qui ne sont pas mariés, se sont rencontrés en marge de la Coupe du Monde 2010, remporté par l'Espagne. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Milan et Sasha.

Mais selon le journal El Periodico, ils seraient en pleine zone de turbulences en ce moment. "Ils traversent une crise sentimentale", explique la journaliste Laura Fa dans le podcast "Mamarazzis" d'El Periodico.

Selon cette dernière, l'interprète de "Waka Waka" aurait surpris le défenseur du Barça avec une autre femme, dont l'identité n'a pas été révélée. Cela ferait même déjà plusieurs mois qu'ils ne vivraient plus sous le même toit. Piqué serait retourné vivre dans l'un de ses appartements de Barcelone, tandis qu'il aurait été aperçu dans les boites de nuit de la ville accompagné de plusieurs jeunes femmes. Shakira, elle, ne s'est plus affiché sur les réseaux sociaux avec le footballeur depuis de nombreux mois...