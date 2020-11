Pour rappel, en février dernier, l’actrice de 49 ans avait été diagnostiquée à un stade 4. Pour l’émission Entertainment Tonight, Shannen Doherty a souhaité rassurer ses fans sur son état de santé. "C’est adorable quand les gens me disent qu’ils prient pour moi, mais je gère. Je vais bien. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont besoin de ces prières et je me sens très bien. J’ai une équipe médicale incroyable qui s’occupe de moi. J’ai quelques amis géniaux", explique la star de Beverly Hills 90210. "Je me sens forte, en bonne santé, confiante en l’avenir et heureuse." En guise de conclusion, elle a aussi raconté pourquoi elle a voulu rendre public son combat contre la maladie. "J’avais peur que de fausses informations sur mon état de santé soient publiées dans la presse. Si vous ne dites rien, on vous enterre très vite."