En plus d’avoir été victime d’une hémorragie cérébrale qui l’a obligée à arrêter de jouer pendant deux ans, Sharon Stone a frôlé plus d’une fois la mort, si l’on en croit l’interview accordée au Sun on Sunday. "Il m’est arrivé plein de choses, c’est fou. J’ai eu une coupure au cou à cause d’une corde à linge, à quelques millimètres de la veine jugulaire. J’ai aussi été frappée par la foudre et, waouw, c’était plutôt intense. Comment vais-je mourir la prochaine fois ? Probablement de manière superdramatique et dingue." D’évidence, cela ne lui a pas fait perdre son sens de l’humour noir.