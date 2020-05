C’est par Skype que la plus sexy des sexagénaires hollywoodiennes, Sharon Stone, nous a accordé cet entretien. Malgré le confinement qu’elle subit comme des milliards de Terriens, la star prouve qu’à 62 ans - depuis peu - son sens de la répartie et son humour ravageur ne se sont pas émoussés. Piquante comme Catherine Tramell dans Basic Instinct et cash comme l’était son personnage de Ginger McKenna dans Casino, l’indomptable actrice blonde revient sur son adolescence, ses premiers pas dans la Mecque du cinéma et la façon dont elle a forgé sa légende. Sans oublier l’inexorable marche du temps, la maladie, la résilience, etc. Entre deux révélations, celle qui fut l’emblématique ambassadrice de l’Amfar prodigue ses conseils avisés pour se protéger physiquement et psychologiquement de cette pandémie du coronavirus qui rend vraiment le monde… stone.