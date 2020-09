Michael Douglas, Richard Gere, William Baldwin... Sharon Stone, 62 ans aujourd'hui, aura partagé l'affiche avec certains des plus grands acteurs hollywoodiens. Mais au rayon baiser de cinéma, la femme fatale des années 1990 estime qu'il y a un partenaire qui a éclipsé tous les autres : Robert De Niro.

"Bob est celui qui embrassait le mieux et de loin", a-t-elle confié lors de l'émission américaine "Watch What Happens Live" avant de donner plus de détails au sujet de sa co-star dans l'excellent Casino (1995). "C'était l'acteur que j'admirais le plus et toute ma carrière j'avais souhaité pouvoir être en face de lui pour lui tenir la dragée haute. Peut-être que je le respectais tellement que c'est devenu le baiser ultime pour moi", a précisé Sharon Stone. "Il aurait pu me frapper la tête avec marteau et j'aurais quand même dit : 'Oh oui'", a-t-elle ajouté non sans humour. L'actrice a tout de même refusé de dévoiler si elle avait croisé la route d'acteurs qui embrassaient mal. "C'était assez incroyable et je ne vois rien de comparable. Tout le reste fut plutôt 'bof' comparé à cela." Robert De Niro est donc une légende à tous points de vue.