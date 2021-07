40 ans d'écart et alors ? Sharon Stone le souligne bien dans sa biographie: elle se fiche éperdument des qu'en-dira-t-on. À 63 ans, l'actrice américaine ne se priverait d'ailleurs pas d'entretenir une relation avec RMR, étoile montante du rap de 25 ans.

"Ils traînaient ensemble avec PND, l'artiste de Drake, ils fricotaient et vidaient des bouteilles", a affirmé une source à Page Six. Le duo, qui se fréquenterait depuis "plusieurs mois", a notamment été aperçu au Delilah et au Highlight Room, deux boîtes de nuit huppées de Los Angeles. Des photos de la star de Casino et Basic Instinct coiffée du même bonnet que le rappeur ont également circulé dans les médias américains. "Ils passent du bon temps ensemble", a résumé la même source.

Par le passé, Sharon Stone a admis qu'elle avait tenté de trouver l'amour sur l'application de rencontre Bumble. "Je cherche quelqu’un qui veut avoir une relation attentionnée, pleine de compassion et d’amour", avait-elle déclaré en 2019.