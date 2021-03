À Hollywood, ne pas se laisser faire peut vous valoir l'étiquette d'actrice. C'est en tout cas l'expérience personnelle de Sharon Stone. À 63 ans, l'actrice deetlivre ses vérités et règle ses comptes dans une biographie,, dontpublie les bonnes feuilles. La star se souvient notamment des pressions qui pesaient sur elle pour faire l'amour à l'écran

"Il m'a expliqué pourquoi je devais baiser mon partenaire de jeu afin qu'il y ait une meilleure alchimie à l'écran. Et pourquoi, en son temps, il avait fait l'amour avec Ava Gardner à l'écran, et combien cela avait été sensationnel !", y lâche-t-elle au sujet d'un producteur dont elle a préféré taire le nom. "La seule pensée flippante de l'imaginer dans la même pièce qu'Ava Gardner m'a fait réfléchir", concède-t-elle dans son ouvrage. Pour l'actrice, hors de question de se laisser balader, producteur chevronné ou non. "Je me suis dit qu'ils auraient simplement pu engager un acteur talentueux, quelqu'un capable de jouer et de se souvenir de son texte. Je me suis aussi dit qu'ils pouvaient le baiser eux-mêmes et me laisser tranquille. Mon boulot, c'était de jouer, et c'est ce que je leur ai répondu. et partir de là, j'ai été cataloguée comme une actrice 'difficile'", se rappelle parfaitement Sharon Stone aujourd'hui. La sortie du livre est prévue pour le 30 mars prochain.