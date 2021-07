Tient-on la robe la plus spectaculaire de ce 74e Festival de Cannes ? La concurrence a beau être rude, Sharon Stone est désormais en bonne place pour y briguer cette Palme.

Ce 14 juillet, jour de fête nationale française, l'actrice de 63 ans a fait une apparition surprise sur la Croisette. Une arrivée acclamée par le public. Pour marquer le coup, celle qui récemment sorti The Beauty of Living Twice, son autobiographie, avait misé sur une robe Dolce & Gabbana audacieuse à souhait. Parfaitement à l'aise, Sharon Stone a fait virevolter la longue étoffe en tulle bleu piquée de fleurs colorées devant les photographes.

"La plus belle robe du festival", ont estimé certains internautes sur Twitter. La star a ensuite profité de L'Histoire de ma femme, le film projeté ce soir-là.