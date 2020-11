Après avoir fait construire un pub, une chapelle, une piscine, un feu de camp, un studio d’enregistrement, une cerisaie, un gymnase ou encore une cuisine extérieure, une cabane dans les arbres et un étang autour de sa villa, le chanteur anglais n’a aucun souci à rester "at home" en ces temps confinés.

Comme le révèle The Sun, la villa d’Ed Sheeran, au départ, valait deux millions d’euros. Mais l’artiste a fait des aménagements pour trois millions d’euros au sein de son domaine situé dans le comté de Suffolk en Angleterre. L’agent immobilier interrogé par le Sun estime d’ailleurs que le chanteur perdrait de l’argent s’il désirait un jour revendre son domaine.

"Il est très vaste. Les coûts et les efforts liés à l’entretien dissuaderont certainement les acheteurs, ce qui aura également un impact sur le prix de vente, explique Paul Gibbens au Sun. En bref, je ne pense pas que Sheeran récupérera l’argent qu’il a investi. On espère donc qu’il ne sera jamais obligé de s’en débarrasser."

Avec un patrimoine immobilier estimé à 67 millions d’euros, Ed Sheeran ne devrait toutefois pas avoir de soucis d’argent dans l’immédiat. Et il a tout à disposition pour passer ce confinement tranquillement dans sa "Sheeranville". L’interprète de "Shape of You" a même encore d’autres plans pour son domaine qu’il partage avec sa chérie Cherry Seaborn. Le chanteur souhaite en effet posséder… sa propre forêt !