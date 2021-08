" Magnifique" ; "Elle est une vraie œuvre d’art" ; "Quel magnifique mannequin. Bravo " ou encore " Quel corps sublime" , peut-on lire sous les photos inédites de grossesse postées par la chanteuse. Sept mois après la naissance de son premier enfant, Shy’m a publié sans tabou des clichés d’elle nue et enceinte dans sa story Instagram. De quoi subjuguer les internautes face à tant de beauté exotique. Quant à son photographe, Nicolas Valois, auteur de ces tableaux, il a simplement écrit en légende de son travail : "Tamara, Paris 2021". Ou quand Shy’m se sent en confiance pour se dévoiler dans le plus simple appareil devant son appareil photo.