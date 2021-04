Aurélie Van Daelen ne renie pas pour autant sa participation à la téléréalité qui l'a rendue célèbre et qui lui permet aujourd'hui de jouir de plus de 800.000 abonnés sur Instagram. "J’ai beaucoup aimé Secret Story parce que c’était une vraie expérience, explique l'ex-chroniqueuse du Mad Mag sur NRJ 12 à Télé Loisirs. Je suis contente d’avoir fait ça. A cette époque, il n'y avait aucun calcul." La Belge, reconvertie dans la mode, affirme ensuite qu'elle s'est vraiment lassée de ce milieu à partir de la naissance de son fils Pharell (4 ans aujourd'hui). "Je me suis vite lassée de ce monde trop superficiel, trop de clash… Quand on devient maman on change un peu et je n’avais plus envie de m’attarder sur ça."

"Tout est calculé"

Selon elle, les stars de la télé-réalité seraient même amenées à jouer des rôles. "Ce que je trouve dommage, c’est qu’il n’y a plus personne qui est naturel, estime Aurélie Van Daelen, toujours dans Télé-Loisirs. Je pense que tout est calculé, tout est fait pour faire de l’audimat, pour avoir des followers, pour pouvoir rester dans l’émission…" Et celle qui a participé aux Anges ou à L'île des vérités de dénoncer ensuite les méthodes et pressions du milieu pour arriver à ses fins. "C’est souvent à cause de la production". "Je me souviens dans Les Anges à l’époque, je ressentais que la production mettait la pression à certains candidats en leur disant : "Si tu ne te mets pas en couple, tu rentres chez toi". Avant de poursuivre sur sa lancée. "Je pense que la production est devenue beaucoup trop gourmande dans ce genre d’émissions. Les candidats savent ce qu’ils doivent faire et ils jouent le jeu. Maintenant ce sont plus des acteurs."

Désormais dans "Mamans et célèbres"

L'influenceuse belge n'a pas tout à fait quitté le monde télévisuel aujourd'hui car elle participe à l'émission "Mamans et célèbres", une sorte de programme de "reportage-réalité" sur TFX, qu'elle considère comme bienveillant. "J’avais parlé à la production et justement moi je déteste tout ce qui est scénarisé, donc j’ai tout de suite mis les choses au clair en leur disant que c’était à eux de me suivre dans ma vie, a t-elle conclu dans Télé-Loisirs. On voit ce qu’il se passe réellement dans ma vie et celle de mes enfants."

Pour la petite histoire, le nouveau compagnon d'Aurélie Van Daelen n'est autre que l'ex-meilleur ami de Geof, celui-là même avec qui la blogueuse était soi-disant en couple lors de son entrée dans la célèbre Maison de secrets. Les deux tourtereaux ont même récemment partagé les coulisses des travaux de leur nouveau cocon familial sur leurs réseaux sociaux.