Sia au grand cœur pendant cette pandémie ! © D.R. People CVD

La tendance du moment est aux élans de charité, crise sanitaire oblige. Certains diront que c’est très opportuniste et une façon facile de bien se faire voir du public. Un reproche qui ne pourra pas être fait à Sia alors qu’elle s’est manifestée ce week-end avec un titre, "Saved My Life", coécrit avec Dua Lipa et le producteur Greg Kurstin, dont les profits seront versés à des œuvres caritatives impliquées dans la lutte contre le Covid-19. En novembre dernier, la chanteuse avait payé les achats de tous les clients d’un supermarché Walmart de Floride dans lequel elle se trouvait. Elle avait essayé de se faire passer pour une gagnante d’une loterie pour expliquer son geste. C’était sans compter sur sa popularité et le fait que des clients la reconnaissent. Quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux ont suffi pour dévoiler son grand cœur.