"C’est mon premier bébé de 2021 !", se réjouit Jill Vandermeulen, au sujet de son projet sportif, avant d’envisager un véritable quatrième enfant avec son nouveau compagnon. "On emménage dans une nouvelle maison fin juin avec mon homme donc quoiqu’il arrive, ça ne sera pas avant ce moment-là. Je l’ennuie tout le temps avec ça en tout cas (sourire) !”

Speakerine, animatrice, influenceuse, maman et Youtubeuse, la vie de Jill est une véritable téléréalité pour ceux qui la suivent sur ses réseaux sociaux. Fin de l’année, elle va même créer sa propre marque, nous glisse la surnommée Silent Jill. “Pas dans les cosmétiques, sourit notre sorcière des temps modernes. Mais à mon image, avec un peu de magie et de thérapie.” Et en cette année 2021, après avoir fait le buzz en passant chez Hanouna fin de l’année dernière, la trentenaire avait envie de la consacrer à ses propres projets. “J’adore collaborer avec des marques mais là, j’ai envie de créer plein de projets fonctionnels. À commencer par Me Time un programme sportif que mon ex-mari Loïc de Vrye (aujourd’hui pompier à la ville de Bruxelles mais coach sportif certifié et titulaire d’un master universitaire en sciences de la motricité à l’UCL, Ndlr) a réalisé. Preuve, comme je l’ai toujours dit, que l’entente entre ex peut fonctionner !”

Son remède au Covid

Un sacré pari pour Jill vu que ce créneau est saturé en ce moment (comme le “Bouge à la maison” sur la RTBF). “Le milieu pullule d’applications, il fallait se démarquer car la concurrence est rude, confirme Jill Vandermeulen qui a voulu mettre sa notoriété (“et mes valeurs !”) au service du professionnalisme de Loïc. Tout le monde s’autoproclame coach aujourd’hui.” L’animatrice d’Au cœur de l’étrange pousse sa réflexion plus loin. “Ca va faire un an qu’on vit cette crise sanitaire donc ressembler à Barbie ou à Ken n’est pas la priorité des gens. Si tu as cet idéal de beauté en tête, il faut bien te dire que ça n’arrivera pas chez toi à la maison. Ce sont des heures et des heures à la salle de sport, avec un régime alimentaire extrêmement strict et j’en passe !”

Selon l’instagrammeuse qui ne prône certainement pas qu’on lui ressemble physiquement, “ce n’est donc pas possible pour la majorité de population qui n’a ni le temps ni l’envie. La grande priorité est de booster notre système immunitaire pour combattre les maladies auxquelles on peut faire face. On sait, suite aux statistiques de décès qui indiquent des personnes en problème de santé ou de surpoids, qu’exercer une activité sportive régulière nous permet d’avoir une très bonne barrière contre les virus comme la Covid. Les gens doivent reprendre leur santé en main après cette année à rester chez soi. Santé et sport, l’un ne va pas sans l’autre.”

Bref, Me Time.fr permet de se sentir mieux dans sa peau en diminuant son taux de stress et d’anxiété au travers d’un programme sportif d’un mois abordable autant au niveau du prix (24, 99 euros), que de l’âge -15 minutes par jour- ou du matériel. “Aucun investissement en matériel, on peut faire tous les exercices chez soi. Il y a pour tous les niveaux et on peut l’utiliser toute l’année grâce à ce système e-book qu’on commande en ligne.” Jill et son ex-mari travaillent même déjà sur la suite, en collaboration avec une diététicienne, un autre livre numérique sur comment bien manger en 2021. ”Pas de régimes, car souvent mauvais, mais bien repenser son assiette.”