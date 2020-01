Sa fortune est estimée à 25 millions de dollars.

Cela n’empêche pas Simon Pegg, le partenaire de Tom Cruise dans Mission : Impossible, de réclamer une hausse de l’impôt sur les grandes fortunes. "L’inégalité n’est pas inévitable, c’est un choix politique, écrit-il dans une tribune publiée par The Times. C’est le produit de gouvernements qui font passer des politiques en faveur des très riches aux dépens des moins fortunés." Avant d’ajouter : "Réparer l’économie en ruine peut paraître trop complexe pour les leaders du monde, donc, laissons les millionnaires nous aider. Taxez-les. Taxez-les plus et faites-le maintenant." Cela change des habituels discours promotionnels des stars.

P.L.