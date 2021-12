Omniprésent à la télévision -TPMP, NRJ Music Awards, Miss France, etc.- depuis 5 ans avec sa complice Vitaa (l'album VersuS mais aussi leurs saisons dans le fauteuil rouge The Voice Belgique et The Voice Kids Belgique), le chanteur issu lui-même de The Voice annonce avoir besoin de faire une pause dans sa vie effrénée.

Cette nuit, Slimane a donc surpris ses abonnés en supprimant littéralement tout le contenu de son compte Instagram. A la place, les abonnés du chanteur ont découvert des images sur fond noir, avec la mention : "Bref, j'ai besoin d'une pause". L'interprète d'Avant toi a même désactivé tous les commentaires en dessous de cette publication. Drame familial, affectif, pause carrière comme beaucoup avant lui (BigFlo& Oli, Amir, etc.) ou tout simplement overdose médiatique? Seul Slimane a la réponse.