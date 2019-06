Comme à Cannes, Sylvester Stallone va donner trois conférences intitulées An Experience With… en Angleterre, en août et septembre.

Le prix du ticket d’entrée variera de 140 € à 360 €. Pas donné. Et cela peut grimper nettement plus haut. Pour une poignée de main avec lui, une séance photo et un repas en sa compagnie, il faudra en effet débourser 950 €. Et si seul le cliché vous tente, il faut prévoir 550 €. Sly n’est pourtant pas dans le besoin : sa fortune personnelle est estimée à plus de 400 millions $.