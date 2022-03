Frère adoré Le 26 mars 2021, le couple royal accueillait son troisième fils, baptisé Julian. Le duc de Halland est le petit frère d'Alexander, 5 ans, et Gabriel, 4 ans. "Notre cher Julian fête ses un an aujourd'hui", ont écrit le prince et la princesse de Suède sur leur compte Instagram pour son anniversaire. Deux photos du bambin, dont une entourée de ses frères, ont été partagées sur les réseaux sociaux. En parallèle, Sofia de Suède participait à la cérémonie de remise des diplômes des nouveaux infirmiers du Sophiahemmet, hôpital de Stockholm.

Un bébé né en pleine pandémie. La famille royale de Suède n'aura pas été épargnée par le Covid-19. Le roi de Suède Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Silvia ont contracté le virus par le passé tout comme la princesse héritière Victoria et le prince Daniel. Malgré tout, la famille de Sofia et Carl Philip a pu s'agrandir en toute sérénité.