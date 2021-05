Rappel du conflit. La vidéo avait fait le buzz sur la Toile et surtout sur les réseaux sociaux. Postée il y a un mois, on y voyait l’acteur Rayane Bensetti et Camille Lellouche s’embrasser langoureusement. Tout en échangeant des paroles pour le moins... osées. "expliquait Rayane Bensetti dans cette vidéo. Ce à quoi répond Camille Lellouche. ", juste avant de l’embrasser, sans hésiter. Choquant pour les fans de l'acteur qui, depuis sa participation à la cinquième saison dele pensaient en couple avec Denitsa Ikonomova, danseuse très en vue de l’émission de TF1. Même s’ils ont toujours refusé de confirmer ou d'officialiser quoi que ce soit.

Depuis lors, Rayane Bensetti semblait regretter son geste et broyait même du noir en postant les paroles d'une chanson d'Akon. Denitsa Ikonomova s'était même "désabonnée" de ce dernier sur Instagram. Quant à Camille Lellouche, silence radio sur cette affaire (ou bad buzz c'est selon), jusqu'à ce sketch posté il y a quelques jours. Et dont ses fans y décèlent un message caché ou plutôt "visé" à l'attention de.

"Il m’appelle encore, en plus ! Tu es au courant ou pas ?"

Dans cette vidéo Instagram où elle se plante et fait rire la galerie comme souvent (surtout avec "la rue du chat qui pète"), l'humoriste y interprète ses personnages phares de Cynthia et Sandy (la "caillera"", deux femmes qui se disputent à cause d’un homme. Ou quand elle imite une fausse candidate de télé-réalité, Sandy, qui répond à un clash fictif. Et dont voici un extrait qui peut en effet porter à interprétation. "Soi-disant j’ai couché avec son mec. J’ai couché avec un gars qui était célibataire, tu vois ce que je veux te dire ? Il m’appelle encore, en plus ! Tu es au courant ou pas ? ‘Je t’aime, mon bébé, mon amour’ Alors qu’à toi, il dit pardon, désolé."

Message subliminal

Des mots qui feraient échos à la polémique avec Rayane Bensetti à en croire les internautes. "Comme une impression de vouloir faire passer un message… très bon!"; “Est-ce un message subliminal ?", “On sent le message qui n’est pas anodin", ont ainsi noté ses abonnés ("et n'oublie pas la famille") sur les réseaux sociaux. Ou encore: "Suite et fin?" ;"On peut se poser la question"; "Tu sens le message visé ou pas ? Génie !"