Meghan Markle n'a plus de contact avec son père, Thomas. Ce dernier a décidé de créer sa chaîne YouTube, en partenariat avec son ami photographe Karl Larsen dans le but d'avoir un regard sur l'actualité. Mais dans la première vidéo qu'il a sortie, il n'a pas oublié de charger sa fille et son mari, Harry.

Tout d'abord, il a parlé d'Harry, qu'il qualifie comme "le mari roux" de sa fille. Thomas Markle raconte qu'Harry lui a conseillé de ne pas parler à la presse. “Ça m’étonne qu’un homme me dise de ne parler à personne, mais qu’il monte sur le toit d’un bus sur Hollywood Boulevard pour une interview.” Avant de poursuivre: “Cela m’étonne qu’ils se lancent dans une conversation avec Oprah Winfrey pendant des heures et qu’ils y racontent des choses qu’ils ne devraient dire à personne. Je pense que c’est un manque de respect envers la famille royale. J’ai beaucoup de respect pour la famille royale”.

Il ne s'est pas arrêté là. Il a témoigné être surpris de ne pas avoir vu Harry prendre l'avion pour venir lui demander la main de sa fille:“Je pensais que les membres de la famille royale avaient un peu de dignité. Il aurait alors pris le temps de prendre l’avion et de me rencontrer.”

Il a également évoqué sa fille Meghan, qu'il va enfin revoir après quatre ans. Ce sera dans un tribunal dans une affaire qui oppose la duchesse de Sussex à... sa sœur aînée. "Cela fait presque quatre ans que j’essaie de voir ma fille et son mari roux dans la salle d’audience. Je serai ravi de défendre ma fille aînée", poursuit celui qui est sûr de voir Meghan perdre face à Samantha. “Meghan ne peut pas défendre ce qu’elle a dit.”