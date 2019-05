Aucune affaire ne résiste au duo de choc formé par le capitaine de police Déa Versini et son partenaire Jimmy. Entre eux, l’entente est au beau fixe. Ils se connaissent par cœur, s’adorent et s’aident l’un l’autre. Jimmy a toutefois une particularité : il est l’ami imaginaire de Déa. Elle est la seule à sentir sa présence. Le tandem est toutefois bousculé lorsque le lieutenant Matthieu Belcourt rejoint le poste de police pour faire équipe avec le capitaine…

"Matthieu Belcourt va débarquer de nulle part. On se demande ce qu’il fait là. À l’inverse de Déa, il est très ancré dans la réalité. Il est assez psychorigide et toujours dans le contrôle. Il aime travailler dans l’efficacité", explique Ambroise Michel, interprète du séduisant lieutenant qui va se dévoiler au fur et à mesure des épisodes. "C’est un personnage mystérieux. Il a un passé particulier que l’on va découvrir avec le temps. Il a, en tout cas, une grande faculté à dissimuler certains détails de sa vie."

En incarnant le séduisant lieutenant, l’ancien acteur de Plus Belle La Vie s’attaque à "un rôle très différent" de ce qu’il avait pu jusqu’à présent et surtout à mille lieues de lui. "À la base, Matthieu est très différent de moi. Mais, j’ai essayé d’ajouter un peu d’humour au personnage, d’y ajouter un peu de moi aussi, de ma personnalité. Mais ça, on le verra dans les prochains épisodes."

Avec Double Je, on est face à une série policière d’un genre assez original…

"C’est une prise de risque mais ce n’est pas plus mal parce qu’aujourd’hui, les téléspectateurs sont écrasés par un nombre énorme de séries policières de toutes les origines. Dans Double Je , il y a une couleur un peu différente, un côté seventies. Il y a une dimension fantastique aussi. Tout ça fait que l’aspect policier vient presque en second plan."

