L’animatrice de RTL-TVI a donné naissance à son deuxième enfant, le petit Balthazar, ce lundi. C’est sur Instagram qu’elle annonce la bonne nouvelle. "C’est avec beaucoup d’amour que j’ai la chance de vous annoncer l’arrivée, ce lundi, de Balthazar qui vient agrandir notre famille pour notre plus grand bonheur. Prenez soin de vous", écrit la présentatrice de Je vends ma maison qui est déjà maman de Garance, une petite fille de deux ans et demi.

Sur Instagram, les félicitations se sont multipliées. "Félicitations ! On dirait un petit Schtroumpf", écrit avec humour Maria del Rio. "Oh mais super ma chérie. Bienvenue à Balthazar qui a pointé le bout de son nez just in time comme on dit. Félicitations et profitez bien de ces moments magiques", commente, quant à elle, Caroline Fontenoy.

Encore félicitations aux heureux parents !