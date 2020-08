Après le cinéma

C'est le nouveau truc de Spotify, collaborer avec des célébrités pour fournir des podcasts à ses abonnés. Après Michelle Obama et Kim Kardashian, le géant du streaming musical s'attaque maintenant à Meghan et Harry. En effet, depuis que le couple royal a quitté l'Angleterre pour s'installer en Californie, des rumeurs sur une nouvelle carrière à Hollywood vont de bon train. Les plus grands producteurs de cinéma sont notamment prêts à débourser des sommes astronomiques pour voir jouer la duchesse dans leur prochain film. On parle d’un cachet de cinquante millions de dollars. Si pour l'instant, la femme d'Harry ne s'est pas encore exprimée à ce sujet, le magazine Variety a récemment partagé l'information selon laquelle le couple travaillerait actuellement sur un projet de série. Meghan Markle aimerait y aborder deux thèmes qui lui tiennent à coeur: l’émancipation des femmes et l’égalité raciale. Une source proche a fait savoir que la duchesse avait elle-même été confrontée au racisme.

Aujourd'hui, on apprend que le couple royal est dans le collimateur de Spotify pour la réalisation de podcasts dans lesquels le couple pourrait s'exprimer librement. Une idée qui pourrait plaire aux intéressés qui ont plus d'une fois pris position en interview. Meghan Markle vient encore récemment de rappeler l'importance du droit de vote et plus particulièrement pour les femmes, à l'approche des élections américaines. Pour l'instant, il ne s'agit encore là que d'un projet, mais Spotify serait prêt à débourser plusieurs millions de dollars pour le concrétiser. Une proposition détaillée devrait d'ailleurs être bientôt envoyée à l’agent de la duchesse aux États-Unis.