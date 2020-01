L'acteur a été retrouvé sans vie le 11 janvier.

Les fans le connaissaient sous le nom de Richie Ryan. L'acolyte d'Highlander durant 6 saisons s'est donné la mort ce 11 janvier à l'âge de 51 ans. La triste nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux.

"Chers amis, nous avons tragiquement perdu notre cher Stan Kirsch le 11 janvier. Nous serons fermés ces deux prochaines semaines pour faire notre deuil. Il était tant aimé et nous sommes dévastés. Merci de comprendre et de respecter notre vie privée pendant cette période extrêmement difficile", peut-on lire sur une page Facebook en son honneur. Selon le site américain TMZ, relayé par ELLE, Kirsch se serait pendu. En plus d'Highlander, il était connu pour ses rôles dans la série militaire JAG ou encore Friends (Saison 1). L'acteur Adrian Paul lui a rendu hommage.