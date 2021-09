Trop de Photoshop, tue le Photoshop. Ce fut la réaction quasi-unanime des internautes en tombant nez-à-nez avec les nouvelles photos de Meghan Markle et du prince Harry. Ce 15 septembre, jour de l'anniversaire du fils de Charles et Diana, les Sussex apparaissent en effet en Une du prestigieux magazine américain. La raison ? Leur entrée dans le "Top 100" des personnalités les plus influentes de l'année. Si ce choix a fait jaser à peine la nouvelle tombée, un autre paramètre a toutefois mis tout le monde d'accord : les clichés choisis ne sont pas des plus réussis.

"Abus de photoshop", "travail de retouche affreux, on dirait des effets spéciaux", "ça pourrait être une pub pour un shampoing", ou encore "tellement fake", a-t-on pesté sur la Toile. Dans les colonnes du Mirror, un expert photo a vivement critiqué cette couv'. Le prince Harry y est comparé à une "statue de cire". "Il a l'air blasé et en plastique", y déplore Chris Hunneysett qui note qui Meghan Markle a l'air un peu plus à son aise.