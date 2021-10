Déjà parents d’un petit garçon (James), Stephan van Bellighen et sa chérie Aurélie vont passer à la vitesse supérieure. "Les 3 lettres les plus belles du monde", peut-on en effet lire sur le compte Instagram du monsieur météo de RTL-TVI. Accompagné d’une photo du couple qui s’embrasse et où la future mariée affiche un grand OUI sur sa main, Stephan ajoute un hashtag "Merci la vie". Stephan et aurélie vont donc bel et bien se marier.



Une annonce qui émeut toute la maison RTL. D'Audrey Leunens à Caroline Fontenoy en passant par Julie Denayer, Alix Battard, Sandrine Corman ou encore Julie Taton (même si aujourd'hui sur NRJ), Emilie Dupuis et Vanessa Matagne, tous se sont empressés de commenter l'heureuse nouvelle (enrobée de coeurs). "Trop heureux pour vous"; "C'est génial"; "Waouw!"



Félicitations aux tourtereaux!